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أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ ريم بسيوني لحصولها على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه الكاتبة الروائية  ريم بسيوني  حيث أعلن المجلس الأعلى للثقافة اليوم حصولها على جائزة مسابقة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية عن رواية "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، الصادرة عن دار نهضة مصر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بحصول الكاتبة  المتميزة ريم بسيوني على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية ، مشيرة ان الكاتبة ريم بسيوني هى نموذج مشرف لجميع الكاتبات المصريات ، وحصولها على الجائزة امر نفخر به كمصريات، مضيفة ان الكاتبة  استطاعت ان  تضع اسمها  وتحتل مكانة متميزة ضمن كتاب الرواية  في مصر  والعالم العربي  ، مشيرة انها امتعت القراء بروايتها "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، واستطاعت ان تجذبهم  بقدرتها على التعبير باسلوب سهل وسلس وممتع وجذاب ،متمنيه لها التوفيق والنجاح في جميع اعمالها القادمة والحصول علي مزيد من الجوائز  .

يذكر أن رواية أولاد الناس قد صدرت فى ديسمبر 2018، وهى رواية تاريخية تضم ثلاث قصص منفصلة متصلة بتسلسل زمنى، وتسلط الضوء على الإسهامات الحقيقية للمماليك معماريا وفنيا وثقافيا وعلميا، وكيف كانت نظرة المصريين لهم. تنطلق كل حكاية بقصة حب غاية فى الرومانسية لكن وراء كل قصة تنعكس الحياة الاجتماعية فى مصر بشكل واضح، وتطرح الكاتبة فى رواياتها الكثير من التساؤلات من خلال الأحداث لتتعرف على حقيقة أن التاريخ دائما ما يعيد نفسه.

وكان المجلس القومي للمرأة قد سبق أن عرض ملخص عن رواية الكاتبة ريم بسيوني "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ضمن مبادرته #القرأة_في_زمن_الكورونا والتى أطلقها لتشجيع الأفراد على  القراءة خلال فترة فرض حظر الحركة ضمن جهود الحكومة  المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد_19.
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