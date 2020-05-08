هاني رمزي يدعو الجميع للصلاة من أجل كورونا..فيديو

نشر الفنان هاني رمزي فيديو جديد له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "





وعلق على الفيديو قائلًا :





من أجل الإنسانية نصلى #كورونا #العالم #الانسانيه #الصلاة









ونال الفيديو على إعجاب الجميع وجاءت بعض التعليقات كالآتي :





امين يارب

استاذ الله يحفظك ياغالي





حبيبي يا هون و احنا معاك

رحم الله والديك









الجدير بالذكر أن رمزي قد أوضح أنه لم يشترك فى أى عمل درامي وفني هذا العام للعرض في شهر رمضان بسبب ظروف فيروس كورونا الطارئة على العالم، مشيرًا إلى أنه يستغل وقته فى المتابعة الجيدة لكل ما يعرض على شاشة التلفزيون.



