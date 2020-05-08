أحمد فؤاد سليم: دوري في مسلسل الاختيار يشبه لشخصية شقيقي الحقيقية

تأثر الفنان أحمد فؤاد سليم على الهواء مباشرة، عندما تذكر شقيقه والذي أوضح أن شخصيته كانت قريبة للشخصية التي قام بتجسيدها في مسلسل "الاختيار".





وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم ، خلال حواره لـ فضائية اكسترا نيوز، أن شخصية شقيقه كانت شديدة الحزم والعصبية ولكنه لم يؤد ذلك الجانب من الشخصية في مسلسل الاختيار، نظرا للمعاني الإنسانية التي تتوج بها العمل.





وأكد سليم أن محاربة الإرهاب وكورونا أمر واحد لا يختلفان، لأن فيروس كورونا هو عدو خفي ويجب محاربته.





ولفت سليم إلى أن أزمة فيروس كورونا تستلزم إتباع تعليمات الدولة، ومكافحة المرض.





وتابع: أنه لابد على الشعب المصري أن يشارك في محاربة فيروس كورونا.