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اقتصاد

بنسبة 1.5%.. انخفاض جديد في أسعار البنزين بـ تونس بدءا من اليوم

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:05 ص
انخفاض جديد في أسعار
انخفاض جديد في أسعار البنزين بـ تونس
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قسم الاقتصاد
قررت وزارة الطاقة التونسية، تطبيق خفض جديد في أسعار الوقود بنسبة بلغت 1.5%، وذلك بموجب الآلية التلقائية الجديدة لتعديل أسعار المتجات البترولية، في ثاني تقليص لـ أسعار البنزين خلال شهر واحد فقط، وسط تراجع أسعار النفط العالمية.

وقالت الوزارة الطاقة التونسية في بيان لها حول أسعار البنزين الجديدة إن سعر لتر البنزين سينخفض إلى 2.005 دينار تونسي أي ما يعادل (0.6924 دولار) من 2.035 دينار، بدءا من اليوم الجمعة.

وفي الشهر الماضي، خفضت وزارة الطاقة التونسية أسعار البنزين أيضا 1.5% وذلك للمرة الأولى في أربع سنوات.

وتتوقع تونس أن يصل دعم أسعار الوقود إلى 1.8 مليار دينار من أصل 4 مليارات دولار مرصودة لمجمل الدعم.لكن انخفاض أسعار النفط العالمية سيقلص فاتورة دعم الدولة لأسعار الوقود.

كان وزير المالية نزار يعيش أبلغ وكالات الأنباء في وقت سابق أن التراجع الكبير لأسعار النفط في الفترة الأخيرة وفر حوالي 300 مليون دولار لتونس.

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