تشويقية جديدة لـ لامبورجيني سيان FKP 37 ليجو تيكنيك.. فيديو

نشرت شركة لامبورجيني فيديو تشويقي جديد للسيارة سيان FKP 37 ليجو تيكنيك والذي سيتم إطلاقها قريبًا، والتى تعتبر السيارة الثالثة في سلسلة ULTIMATE الخاصة بشركة ليجو .

العلامة الإيطالية كشفت لأول مرة عن صورة تشويقية مظلمة للعبة في يناير، وبينما كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه الصورة هي سيان FKP 37، كان من الصعب الحكم على ذلك بالتأكيد، ولكن لحسن الحظ، يؤكد هذا الفيديو الجديد أنها السيارة هي بالفعل نسخة الليجو من سيان محدودة الإنتاج، حيث يومض شعار الشركة الذهبي إلى جانب الجنوط الذهبية التي يستخدمها نموذج ليجو تيكنيك.

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أكدت لامبورجيني سابقًا أن الطراز سيكون متاحًا في متاجر البيع بالتجزئة ومتجر ليجو الإلكتروني اعتبارًا من 1 يونيو 2020 قبل أن يصبح متاحًا في أسواق أخرى اعتبارًا من 1 أغسطس، وكما نعلم أن تسعير طرازات 911 GT3 RS وشيرون كان 299 و349 دولار أمريكي على الترتيب ، لذا نتوقع تكلفة مماثلة لسيارة لامبورجيني.

أما بالنسبة إلى الطراز الفعلي من سيان FKP 37 الواقعية، فقد تم تقديمها في معرض فرانكفورت للسيارات العام الماضي وتستند إلى منصة بناء سيارة أفينتادور، ويتم توفير الطاقة من خلال محرك V12 سعة 6.5 لتر يتنفس طبيعيًا، وبمساعدة النظام الهجين، تبلغ القوة الإجمالية 808 حصان، ويستخدم هذا النظام الهجين محرك كهربائي بقوة 48 فولت و 34 حصان، ويتصل المحرك بعلبة تروس ذات استجابة فورية وأداء عام أفضل، ويمكن استخدام المحرك الكهربائي بشكل مستقل أثناء المناورة على سرعات منخفضة.

جدير بالذكر أن الشركة الإيطالية ستقوم ببناء 63 نسخة فقط من سيان، بسعر يبدأ من 3.6 مليون دولار.