رغم توقف النشاط.. إصابة مهاجم ريال مدريد بكسر في مفصل القدم





ونشر النادي الإسباني بيانًا أعلن فيه إصابة يوفيتش بكسر في مفصل قدمه اليمنى، وذلك بعد خضوعه للفحوصات، ليتأكد بشكل كبير نهاية موسمه حتى حال عودة النشاط.





يذكر أن يوفيتش انتقل لصفوف نادي ريال مدريد الصيف الماضي، مقابل 60 مليون يورو، قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.





ولم يستطع يوفيتش فرض نفسه على تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الإسباني، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط مع اللوس بلانكوس هذا الموسم.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، منذ قليل، عن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، بكسر في مفصل القدم.