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سيارات

شاهد.. قصة أضخم دبابة فى العالم.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر مؤخرا مقطع فيديو لمجموعة من  الشباب الروس قاموا بتنفيذ مشروع متمثل في تحويل بنتلي كونتيننتال GT إلى دبابة، وقد سماها الفريق Ultratank وهو اسم مثالي لهذا الوحش الفاخر؟


يكشف الفيديو عن أن الدبابة  Ultratank  قادرة بالفعل على التعامل مع المنحدرات الحادة والقيادة بشكل جيد على الطرق الوعرة وهو ما يبدو رائعًا أيضًا.


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هناك أيضًا محرك قوي لتشغيل السيارة، حيث يريد الفريق أن تتمكن Ultratank من الوصول إلى سرعة 100 كلم/سا، ولكن سرعتها القصوى حاليًا 50 كلم/سا، وليس من السهل على صانعو السيارات مضاعفة السرعة بهذه السهولة، لذا فإن التحدي أكبر من اللازم.


وعلى الرغم من ذلك فلا يزال هناك عمل عليهم إكماله، المشكلة الرئيسية هي أنه ليس هناك ما يكفي من العزيمة لإكماله، فهذه المشكلة هي أن السيارة من الممكن أن تنزلق بسهولة أثناء المنعطفات الصعبة، فإن تحويل اتجاه السيارة هي عملية شاقة، لذا فإن هذه المشكلة تحتاج حقًا إلى حل.


والعيوب الأخرى هي أكثر بساطة، فمثلًا لا توجد أبواب حتى الآن، لذلك ينبعث الغبار والحطام من العجلة المتحركة الكبيرة في المقصورة، بالإضافة إلى أن دواسة الفرامل لا تعمل حاليًا.

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