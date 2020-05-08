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رياضة

خروج هذا اللاعب من حسابات نادي الزمالك

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن خروج  التوجولي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي من قائمة المرشحين للانضمام إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن  قرار الزمالك بخروج اللاعب من حساباته بسبب علم مسئولي النادي الأبيض بمغالاة العين الإماراتي في طلباتهم المالية نظير الموافقة على رحيل كودجا.

وأشار المصدر إلى أن هذا بخلاف عقد اللاعب نفسه الذي يحصل مع النادي الإماراتي على حوالي ٢ مليون دولار سنويًا.

وكان الزمالك أبدى اهتمامه من قبل بالتعاقد مع كودجا عندما كان يلعب الأخير ضمن صفوف نهضة بركان المغربي، الذي تقابل معه الفريق الأبيض في الدور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.

يأتي هذا  قبل أن يختار اللاعب عرض العين الإماراتي بصفته الأعلى في القيمة المالية.
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