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رياضة

أول رد فعل من طارق حامد بعد حلقة رامز مجنون رسمي .. شاهد

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر اللاعب طارق حامد لاعب نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر صورة له من برنامج "رامز مجنون رسمى".

وحل اليوم طارق حامد ضيفًا في برنامج رامز جلال للمقالب.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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