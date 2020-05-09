رامي رضوان: سرعة انتشار كورونا فى القطط لاتعني إلقائها فى الشوارع

علق الإعلامي رامي رضوان، على بيان منظمة الصحة العالمية والذى أفاد بـ إنتقال فيروس كورونا عن طريق القطط، قائلا:" خلو بالكم ياجماعة هذه الفترة حرجة ويجب الالتزام بكل السبل الوقائية ".





وتابع رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي "والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"مترموش ياجماعة الحيوانات خارج البيوت خوفا من كورونا، معقبا:" هو الفيروس هيجلهم منين لو مش يبيخرجوا لو جالهم هيكون منكم ووقتها مفروض القطط والكلاب هي اللى تطردكم".





ذكرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن فيروس "كورونا" الذي أصاب أكثر من 3.8 مليون شخص حول العالم حتى الآن انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.





وقال خبير الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان "بيتر باين إمبارك" - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية - إن "كورونا" يأتي من مجموعة من الفيروسات التي ولدت أو انتشرت داخل الخفافيش، ولكنه ليس من الواضح أي من الحيونات هي التي نقلت الوباء المستجد بعد ذلك إلى الإنسان.





وأضاف على أن الفيروس وصل للإنسان على الأرجح عن طريق الاتصال بالحيوانات التي يتم تربيتها بغرض استخدامها في وجبات الطعام، على الرغم أن العلماء لم يحددوا حتى الآن أي فصيلة بالتحديد هي المسؤولة عن ذلك.



