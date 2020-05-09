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محافظات

خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة

السبت 09/مايو/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على الاهتمام الكامل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات اللازمة لها للعمل على تنميتها والمساهمة في توفير الغذاء الصحي والآمن أمام المواطنين ،  بالإضافة إلى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومدى التزام محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الحكومية.

ووجه اللواء آمنة مديرية الطب البيطري بتكثيف جهودها فى مجال الوقاية والرعاية البيطرية والتناسلية والامراض المشتركة والمجازر والتفتيش على اللحوم وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على سد العجز منها وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

ومن جانبه أكد الدكتور حسنى عباسى مدير عام مديرية الطب البيطري بالبحيرة أن جهود مديريه الطب البيطري خلال شهر ابريل الماضي تضمنت علاج إجمالي عدد 15611 رأس ماشية بما فيها الحالات التي تم رشها والحالات التي تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية مشيرًا إلى التأمين على 4813 من الماشية ، وترقيم وتسجيل 2003  حيوان لافتا إلى ان ما تم استخراجه من بطاقة تسجيل الحيوان بالوحدات واللجان عدد 3162 بطاقة بالإضافة لعدد 8233 بدل فاقد.

واضاف مدير بيطرى البحيرة بأن إدارة الوقاية قامت بتحصين  4450 ضد مرض الحمى القلاعية و2972 ضد جدري الضأن والجلد العقدي وعدد  2169ضد مرض حمى الوادي المتصدع و8071  ضد مرض جدري الماشية ، كما بلغ إجمالي الطيور المحصنة ضد مرض إنفلونزا الطيور 84326 طائر

وأشار عباسي إلى ان عــــدد المذبوحـات خلال شهر أبريل الماضي بلغت 8361 ذبيحة واسفرت الحملات المشتركة مع الصحة والتموين والوحدات المحلية عن عمل 56 قضية متنوعة للحوم غير صالحة والذبح خارج المجازر  كما بلغت كمية اللحوم التي تم إعدامها 2003 كجم مضيفا بان إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة قامت باختبار عدد 3614 لمكافحـــــة مــرض البروسيــــلا واختبار عدد  502 ضد مرض الدرن البقري 
  

خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة
خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة
خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة
خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة
خلال شهر..إعدام 2 طن لحوم غير صالحة وعلاج 15 ألف رأس ماشية في البحيرة
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