صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار الدعم المستمر للجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، قامت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإرسال هدايا عينية للفرق الطبية بمستشفيات العزل، والحميات، والأمراض الصدرية بالزقازيق، عبارة عن ٢٥٠ كرتونة للمواد الغذائية والتموينية، وذلك تقديرًا لدورهم البطولي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وجهودهم المخلصة، وعطاءاتهم المستمرة، في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.

كما قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لوزيرة الصحة لما تقدمة من دعم مستمر سواء للارتقاء ورفع كفاءة المنظومة الصحية، أو لدعم ومؤازرة الفريق الطبي بالمحافظة، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

الجدير بالذكر ان الدكتور "أحمد دراز" نائب مدير أدارة الطب الوقائي بمدينة منيا القمح ، لقى مصرعه أمس داخل مستشفي العزل بأبو خليفة بمدينة الأسماعيلية عقب أصابتة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم كلا من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص العزاء الي أسرة الفقيد وأحد أفراد الطقم الطبي من الجيش الأبيض.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية للتنسيق بإطلاق اسم الطبيب علي أحد مراكز طب الأسرة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح تخليدًا لذكراه

كان الدكتور "أحمد دراز" من الطلاب المتفوقين علميا خلال مراحل الدراسة المختلفة وكان ضمن رحلة إلي ألمانيا للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية انه شغل منصب طبيب ريف بإحدي الوحدات الصحية بمنيا لقمح، ثم تولي مديرًا للمركز الطبي، ثم مديرًا لمكتب صحة منيالقمح لعدة سنوات، ثم طبيب مقيم بمستشفى السعديين، وتدرج في المناصب إلي نائبًا لمدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالسعديين، ثم أصبح مديرًا لمستشفى السعديين المركزي، ثم انتقل للإدارة الصحية بمنيا القمح في بداية العام الحالي ليشغل مساعد مدير الإدارة للطب الوقائي.

تم إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله، وظهرت النتائج المعملية إيجابية، منذ ٨ أيام يوم الخميس الموافق ٣٠ إبريل، وتم نقله لمستشفي العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية، ثم توفاه الله أمس الجمعة.