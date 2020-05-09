AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات

السبت 09/مايو/2020 - 04:42 م
صحة الشرقية تدعم
صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار الدعم المستمر للجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، قامت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان بإرسال هدايا عينية للفرق الطبية بمستشفيات العزل، والحميات، والأمراض الصدرية بالزقازيق، عبارة عن ٢٥٠ كرتونة للمواد الغذائية والتموينية، وذلك تقديرًا لدورهم البطولي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وجهودهم المخلصة، وعطاءاتهم المستمرة، في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، خاصة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.

كما قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لوزيرة الصحة لما تقدمة من دعم مستمر سواء للارتقاء ورفع كفاءة المنظومة الصحية، أو لدعم ومؤازرة الفريق الطبي بالمحافظة، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.

الجدير بالذكر ان الدكتور "أحمد دراز" نائب مدير أدارة الطب الوقائي بمدينة منيا القمح ، لقى مصرعه أمس  داخل مستشفي العزل بأبو خليفة بمدينة الأسماعيلية عقب أصابتة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم كلا من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بخالص العزاء الي أسرة الفقيد وأحد أفراد الطقم الطبي من الجيش الأبيض.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية للتنسيق بإطلاق اسم الطبيب علي أحد مراكز طب الأسرة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح تخليدًا لذكراه

كان الدكتور "أحمد دراز" من الطلاب المتفوقين علميا خلال مراحل الدراسة المختلفة وكان ضمن رحلة إلي ألمانيا للطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية انه شغل منصب طبيب ريف بإحدي الوحدات الصحية بمنيا لقمح، ثم تولي مديرًا للمركز الطبي، ثم مديرًا لمكتب صحة منيالقمح لعدة سنوات، ثم طبيب مقيم بمستشفى السعديين، وتدرج في المناصب إلي نائبًا لمدير وحدة علاج الفيروسات الكبدية بالسعديين، ثم أصبح مديرًا لمستشفى السعديين المركزي، ثم انتقل للإدارة الصحية بمنيا القمح في بداية العام الحالي ليشغل مساعد مدير الإدارة للطب الوقائي.

تم إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية عمله، وظهرت النتائج المعملية إيجابية، منذ ٨ أيام يوم الخميس الموافق ٣٠ إبريل، وتم نقله لمستشفي العزل بأبو خليفة بالاسماعيلية، ثم توفاه الله أمس الجمعة.

صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات
صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات
صحة الشرقية تدعم الجيش الأبيض بهدايا عينية بمستشفيات العزل والصدر والحميات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع كمامات ومستلزمات طبية مخالفة بمنيا القمح .. صور

الشرقية خالية من كورونا.. التزام تام بتعليمات وزارة الصحة.. واستمرار فض الأسواق والتجمعات

وقفة تأييد وتكريم ..الجيش الأبيض بالشرقية خط الدفاع الأول ..تفاصيل وصور

حال ازدياد أعداد الإصابة بكورونا.. الشرقية تجهز مدرسة المتفوقين كمستشفى عزل

لمواجهة فيروس كورونا..تعقيم كافة أقسام مستشفى بلبيس في الشرقية.. صور

بعلامات النصر.. كيف أستقبل الطاقم الطبي بمستشفى عزل الشرقية أول إفطار جماعي؟

ترشيحاتنا

مرض غامض ينتشر في الصين .. والعلماء : ليس لدينا أي تفسير

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من الإثنين.. والقاهرة 40 درجة

فيديو.. أقدم طعام اكتشف في مصر منذ ١٨ ألف عام وموجود الآن

أول رد من منتج مسلسل عادل إمام على عرض العمل بقناة إسرائيلية

إصابة صاحب أجمل هدف في تاريخ كأس العالم بـ فيروس كورونا

بعد تطبيق الحظر الكلي.. الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا والإرهاب.. ماذا يحدث في الساحل الأفريقي؟

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

تغيرات بالطقس.. هاني الناظر يقدم الاحتياطات اللازم اتباعها الإثنين المقبل