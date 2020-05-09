رئيس السكة الحديد يتفقد خط الإسماعيلية - بورسعيد في جولة مفاجئة بالموتور

أجرى رئيس هيئة السكة الحديد مهندس أشرف رسلان، جولة تفقدية مفاجئة اليوم بالموتور لمتابعة سير العمل على خط الإسماعيلية / بورسعيد، وخلال الجولة تفقد محطة القنطرة غرب للوقوف على انتظام سير العمل بالمحطة وتم مراجعة صناديق الحريق ووسائل الإطفاء الموجودة ووجه رئيس الهيئة بوضع طفايات حريق خارج غرفة الكهرباء واصدر تعليماته للمسئولين بالمحطة بضرورة الارتقاء بمستوى نظافتها لتتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة السكة الحديد في الوقت الراهن ووجه بعمل بوابه مؤقتة لدخول المهمات للشركة المنفذة لمشروع الاشارات، تلاها المرور على محطات الكاب ، التنيه ، راس العش.





وبتفقده محطة الكاب ، قام رسلان بمراجعة الأملاك بجانب المحطة ، كما قام بمراجعة الإضاءة بالمحطة ومكتب صرف التذاكر ونبه علي المسئولين بضرورة اتباع تعليمات لائحة سلامة التشغيل لتفادي وقوع الحوادث وقام بالاطمئنان على سير العمل في مشروع كهربة الإشارات ببرج المحطة، وأكد رسلان علي ضرورة التزام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية المنفذة لمشروع تطوير ارصفة محطات خط بنها بورسعيد بعدد ٣١ محطة الانتهاء من المشروع بالتزامن مع مشروع تطوير نظم الإشارات علي الخط.





جدير بالذكر بان الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنها / بورسعيد بطول 214 كم تنفيذ شركة سيمنس والذى يعمل حاليا بنظام الارتباط الميكانيكي ويتم تطويره للعمل بنظام الكترونى جديد EIS بالإضافة إلى تنفيذ نظام تحكم مركزي CTC .





كما وجه رسلان للمسئولين بمحطة راس العش برفع التندات الموجودة برصيف الطالع بعد عمل صيانة لها ودهانها ووضعهم بالمحطات التي بها كثافة ركاب عالية وأشار الي المختصين المرافقين له بالجولة بسرعة ترميم سقف الخرسانة بالبلوك الموجود على رصيف المحطة.





كما تفقد رئيس الهيئة محطة بورسعيد وأكد فيها على ضرورة استكمال أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك وغلق المعابر الغير قانونيه وقص الحلفا زيادة كمية البازلت في بعض أجزاء من السكة ورفع ناتج التجديدات من على السكك واحواش المحطات ومراجعة أملاك الهيئة على طول الخط.





واثناء الجولة تفقد رسلان مكاتب حجز التذاكر بتلك المحطات واكد علي العاملين بحسن معاملة الجمهور وتقديم لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من الحصول علي التذكرة بسرعة مع التأكيد علي وجود مسافات آمنة بين جمهور الركاب أمام المكاتب حفاظا علي صحتهم كتوصيات وزارة الصحة لمواجهة الوباء العالمي.





ومن جانبه ألمح رسلان عن عقد اجتماع مشترك خلال هذا الأسبوع مع كلا من (شركتي سيمنز المنفذة لاعمال تطوير الإشارات و أوراسكوم المنفذة لاعمال تجديدات السكة، وإدارات الهندسة والإشارات والتشغيل والمشروعات) للمناقشة والتنسيق بين الشركات وإدارات الهيئة بشأن دفع العمل بالمشروع طبقًا لتوجيهات معالي وزير النقل، جدير بالذكر انه تم ترسية مناقصة أعمال تعديلات السكك والمفاتيح علي خط بنها بورسعيد علي شركة أوراسكوم.



