يدخل الخدمة في يوليو.. 7 معلومات عن مستشفى كفر شكر المركزي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس عددا من المشروعات في محافظة القليوبية منها مستشفى كفر شكر المركزي والمقرر دخوله الخدمة يوليو المقبل.





وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة تنفيذ أعمال التطوير بالمستشفى والتزام العاملين بالموقع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.





وينشر صدى البلد أهم المعلومات حول مستشفى كفر شكر الجديد:





- بلغت نسبة الأعمال فى المستشفى 98% بتكلفة تقديرية تصل إلى 212.8 مليون جنيه.





- المستشفى مقام على مساحة كلية تصل إلى 24 ألف م2، وتبلغ مساحة المباني نحو 13 ألف م2 من إجمالي المساحة الكلية.





- من المقرر دخول المستشفى الخدمة نهاية يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل.





- يضم المستشفى تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة (عامة- عظام – عيون - مسالك – أسنان – أوعية دموية – مخ وأعصاب).





- كما يضم المستشفى تخصصات النساء وتوليد، وتنظيم الأسرة، وجراحة المسالك، واﻷمراض الجلدية، والأنف واﻷذن، والأطفال المبتسرين، والرعاية المركزة، والعلاج الطبيعي.





- يضم 106 أسرة بالإضافة إلى 14 سرير رعاية، و28 سرير طوارئ، و4 غرف عمليات، و41 سرير كلي مجهز بماكينات الغسيل الكلوي، و28 حضانة للأطفال المبتسرين.





- ويعد مستشفى مركزي متعددة التخصصات ويقدم خدمة طبية لنحو 200 ألف نسمة من أهالى قرى ومدينة كفر شكر.