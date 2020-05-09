رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.



واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ العاملين الإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامة والتطهير المستمر لمواقع المشروع.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة لها، ورافقه عدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ القليوبية.



