رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى بالقليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع تطوير مستشفى كفر شكر المركزى بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.
واطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ العاملين الإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامة والتطهير المستمر لمواقع المشروع.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة لها، ورافقه عدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ القليوبية.
واستمع مدبولي لشرح حول إمكانيات المستشفى، والذي يضم 20 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 سرير عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعى، ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة، ومنها الأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية، والمعامل بأنواعها المختلفة وبنك الدم، وأجنحة إقامة مختلفة منها المجانى والاقتصادى والفندقى.