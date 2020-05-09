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توك شو

قالي أنت محدش يعرفك.. صبري فواز يكشف تفاصيل مشاجرته مع أحد المنتجين..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 10:09 م
الفنان صبرى فواز
الفنان صبرى فواز
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أسامة علي

كشف الفنان الكبير صبرى فواز، تفاصيل خلافه مع أحد المنتجين، رافضا الإفصاح عن اسمه.

وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "  المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" خلال إنتاج مسلسل المصراوية حدث خلاف مع المنتج وحب يشوف نفسه وقال لى: انت مين؟ محدش يعرفك؟"

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 وتابع صبرى فواز رددت عليه قائلا "اللى ميعرفش الذهب الفالصو من الذهب الحر ما يشتغلش جواهرجي".

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة  أون .

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