قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

روى الفنان الكبير صبرى فواز، تفاصيل 5 سنوات كانت الأصعب في حياته.





وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، خلال 5 سنوات من 2012 وحتى 2017 توفي فيها 8 أقرب الأشخاص إليه،معقبا:" من كتر الحزن قلبى كرمش".

وتابع الفنان صبرى فواز،:" مات خلال الـ 5 سنين أشقائي الـ 5 ووالدتى وخالى وابن خالى اللى كان عايش معانا فى البيت".





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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON