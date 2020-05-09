توريد 78 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

اعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم، أن صوامع المدينة استقبلت حتى الآن 78 ألفًا و178 طن و37 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الجاري.



وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد تسلمت القمح بعد فحصه والتأكد من صلاحيته طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.



وأشار إلى أن المديرية قد استعدت لموسم توريد القمح لعام 2020، بإعداد الصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية.



وتضم الإسكندرية 4 صوامع وهي صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن.



كما تضم المدينة 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21، سعة كلا منهما 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.