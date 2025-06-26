اشتعال النيران في مخبز بلدي بسوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود أعلى ماكينة التشغيل داخل مخبز بلدي نصف آلي يقع أسفل عقار سكني مكوّن من 4 طوابق، ما أسفر عن احتراق كمية من الخبز دون وقوع أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخبز بلدي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق اندلع أعلى ماكينة التشغيل داخل مخبز بلدي نصف آلي، ملك المدعو "حبيب م.ح.خ"، 31 عامًا، صاحب المخبز، والمقيم بدائرة قسم ثان سوهاج.

تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء العقار، دون حدوث إصابات بشرية، واقتصرت التلفيات على احتراق كمية من الخبز.

وبسؤال المدير المسؤول عن المخبز، أفاد بأن الحريق ناتج عن ارتفاع درجة حرارة الماكينة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.