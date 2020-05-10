أحمد موسى: معدلات الإنجاز في كباري مدينة نصر مرتفعة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شارع يوسف عباس بمدينة نصر يتم إنشاء كوبري فيه لفك الزحام في تلك المنطقة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "يتم إنشاء كوبري آخر في ميدان الشهيد هشام بركات، ثم إنشاء كوبري اخر في شارع الطيران".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "يتم إنشاء كباري في تلك المنطقة بجوار المنصة لفك الزحام في تلك المنطقة".





وأكمل الإعلامي احمد موسى: "معدلات الإنجاز في كباري مدينة نصر مرتفعة للغاية، والعمل مستمر على قدم وساق في المشروعات القومية".





ولفت الإعلامي احمد موسى: "تم تطوير طريق الإسماعيلية بشكل كامل وطريق السويس أصبح 5 حارات في كل اتجاه".