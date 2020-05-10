بسبب المستهترين.. الكويت تدخل في الحظر الكلي بعد ساعات قليلة

ساعات قليلة ويدخل قرار الحكومة الكويتية بفرض الحظر الشامل حيز التنفيذ كمرحلة أخيرة في احتواء فيروس كورونا، قبل العودة إلى الحياة تدريجيا حسب ما أعلنت الحكومة الكويتية الجمعة.

وتبدأ ساعات الحظر الكلى فى الكويت ابتداء من اليوم الأحد من الساعة الرابعة ، حتى الـ30 من مايو.

مرحلة أخيرة فى إجراءات كورونا

أوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن الحظر الشامل "يمثل المرحلة الأخيرة من الإجراءات الحكومية بخصوص احتواء كورونا"، لافتا إلى أنه سيستمر حتى ما بعد عيد الفطر.

وأضاف أنه ستبدأ الحياة في العودة إلى طبيعتها تدريجيا بعد انتهائه، حيث ستكون السلطات الصحية قد انتهت من إجراءاتها الصحية بخصوص الفيروس.

من جانبه، قال وزير الصحة باسل الصباح: "سيكون هناك انفتاحا تدريجيا للحياة، بعد انتهاء الحظر الشامل".





مخزون استراتيجي متوفر

أما وزير التجارة الكويتي خالد الروضان، فأكد أن المخزون الاستراتيجي "متوفر ويكفي لمدة طويلة"، مؤكدا على أن الحكومة "لن تسمح بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية".

وأضاف أن خدمة حجز المواعيد الإلكترونية للتسوق في الجمعيات، "ستستمر بالعمل، على أن يتم السماح لكل شخص التسوق في الجمعيات مرة كل 6 أيام".

ونوه الوزير إلى أن شركات التكييف والصيانة مستثناه من الحظر الشامل.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مريم العقيل، أن الجمعيات التعاونية ستواصل عملها خلال فترة الحظر الكلي دون انقطاع.

كما أعلن وزير البلدية وليد الجاسم، السماح للأسواق المركزية والبقالات بالاستمرار بالعمل خلال فترة الحظر الشامل.

فئة وراء قرار الحظر الكلى

من جهتها، أرجعت الإعلامية عائشة الرشيد، قرار الحكومة الكويتية بفرض الحظر الكلى نتيجة استهتار فئات غير محدودة بالإجراءات السابقة وخرق الحظر فى تعمد واضح منهم.

وأضافت لـ صدى البلد، أن الحكومة الكويتية راهنت على وعى الشعب وخسرت الرهان بعدما غفلت بعض الفئات من المواطنين والمقيمين حجم الكارثة ضاربة بعرض الحائط التشديدات والإجراءات التى أكد عليها وزير الصحة من وقت إلى أخر بشكل يومي بضرورة الالتزام والبقاء فى المنازل.





وشددت على ضرورة الالتزام المنازل لأن من يحاول خرق الحظر ستتخذ حياله وزارة الداخلية إجراءات مشددة، حرصا منها على حياة المواطن والمقيم.



