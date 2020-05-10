الصين: إعفاء الشركات من رسوم الاشتراك بالدورة الـ127 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم /الأحد/ إعفاء الشركات المشاركة في الدورة الـ127 لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني، المعروف باسم معرض "كانتون"، من دفع رسوم الاشتراك بالمعرض.





وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أنه سيتم الإعفاء من رسوم اشتراك المعرض في إطار مواجهة تأثير فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) ومساعدة شركات التجارة الخارجية على توسيع نطاق السوق والتغلب على الصعوبات، مشيرة إلى أنه سيتم كذلك إعفاء منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي تشارك في الأنشطة المتعلقة بالمعرض من الرسوم أيضا.





وخفضت وزارة التجارة رسوم الاشتراك لدورات عديدة للمعرض بهدف تخفيف العبء على الشركات، كما أعفت الشركات القادمة من المناطق الفقيرة من رسوم حجز الكشك خلال السنوات الأخيرة، ما وفر أكثر من ملياري يوان (حوالي 283 مليون دولار) للشركات.





وكان من المقرر انعقاد معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ127 في 15 أبريل الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19)، وتحدد انعقاده على شبكة الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 يونيو المقبل.





ويعقد معرض الصين للاستيراد والتصدير المعروف أيضا بمعرض كانتون، كل ربيع وخريف في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، وينظر إليه على نطاق واسع كمقياس لتجارة الصين الخارجية.





واستقبلت نسخة الخريف الـ126 للحدث نصف السنوي، 186015 مشاركا من 214 دولة ومنطقة ووصلت قيمة الصادرات إلى 1ر207 مليار يوان (حوالي 1ر29 مليار دولار).



