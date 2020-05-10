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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: كلية الزراعة لديها 5 معامل معتمدة طبقا للمواصفات الدولية

الأحد 10/مايو/2020 - 10:38 ص
كلية الزراعة لديها
كلية الزراعة لديها 5 معامل معتمدة طبقا للمواصفات الدولية
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عبد الله علي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المجلس الوطني للاعتماد إيجاك EGAC - التابع لوزارة التجارة والصناعة - أعلن منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، حيث تم اعتماد معملين لفحص الأغذية والمياه كيميائيا بالكلية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

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وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد اعتماد المعملين أصبح عدد المعامل المعتمدة دوليًا بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، خمس معامل حتى الآن.

  
من جانبه قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، إنه تم منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية في تقدير 4 أنواع من السموم الفطرية (الافلاتوكسين) وهي B1, B2, G1, G2 باستخدام جهاز LC-MS-MS والذي يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، بالإضافة إلى اعتماد 9 أنواع من العناصر الثقيلة (كروميوم - كادميوم - رصاص - نحاس - نيكل - سيلينيوم - حديد - منجنيز - زنك) على جهاز ICP-OES.


وأشار عميد كلية الزراعة إلى أن الأغذية قد تصاب بأنواع مختلفة من العفن الذي يفرز المواد العضوية التي غالبا قد تكون سامة للإنسان والحيوان وتسمى السموم الفطرية والتي تتكون بسبب سوء التخزين في أجواء مناخية حارة ومعدلات رطوبة مرتفعة في منتجات عدة.
رئيس جامعة القاهرة: كلية الزراعة لديها 5 معامل معتمدة طبقا للمواصفات الدولية
رئيس جامعة القاهرة: كلية الزراعة لديها 5 معامل معتمدة طبقا للمواصفات الدولية
رئيس جامعة القاهرة: كلية الزراعة لديها 5 معامل معتمدة طبقا للمواصفات الدولية
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