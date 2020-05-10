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برلمان

برلماني: استمرار عجلة الإنتاج أمر حتمي مع مواجهة فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 12:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الواقع كشف أن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد أكبر من جميع الدول، وأن أكبر دليل على ذلك الانهيار الكبير الذي ضرب الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة. 

وأرجع "عامر" في بيان، اليوم، الأحد، أسباب انهيار الاقتصاد العالمي إلى عدم اتخاذ العديد من دول العالم الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل دخول الفيروس إلى أراضيها، وهو ما تسبب في تزايد الخسائر الاقتصادية داخل مختلف دول العالم. 

مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أول قائد عالمى يتنبه لذلك الأمر، ولذلك اتخذت مصر التدابير والإجراءات الاحترازية مع التأكيد على استمرار عجلة الإنتاج والعمل.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن العديد من القطاعات الاقتصادية سواء على المستوى الدولى أو داخل مصر تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا إلا أن أكثرها بشكل قاطع هما قطاعى الطيران والسياحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى هى محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الفيروس.
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