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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأحد 10/مايو/2020 - 12:23 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية.

وظهرت بها ديانا حداد، بتوب أنيق باللون الأسود، ومرتدية فوقه جاكيت كلاسيك باللون الموف وطعم باللون الذهبى الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ديانا حداد فى الماكياج على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البينك الفاتح.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعم.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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