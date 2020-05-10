مصرع موظف وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق "طنطا – القاهرة "

لقي موظف فى العقد الثالث من عمره مصرعه وإصيب إثنين أخرين بحادث تصادم سيارة ودراجه نارية بطريق "طنطا – القاهرة " بسبب السرعة الزائده بطريق الزراعي بنطاق قرية "ميت حبيش " بمركز طنطا.وتم نقلكافة الحالات المصابة إلي طوارىء طنطا الجامعي لإسعافه.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز طنطا يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع بنطاق قرية ميت حبيش، بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية، نتيجة السرعة الزائدة .

كما باشرت القيادات الأمنية مدعومة بقوات من الشرطة المرورية دورها بالانتقال إلي مكان الحادث فيما أسفر الحادث عن مصرع " أحمد.ف " موظف بالرى وإصابة اثنين آخرين .





كما خصصت سيارة الإسعاف ونقل المصابين فى حالة خطيرة لمستشفى المنشاوى العام بطنطا، لإسعافهم،والتحفظ على الجثة بالمشرحة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .