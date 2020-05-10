أمين الفتوى: بيع السجائر غير جائز شرعا.. فيديو

هل بيع السجائر حرام؟ .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز بيع السجائر لأنها حرام فهي تحرق البدن والمال.





وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أمر الإنسان أن يترك ما يضره وحرم عليه الوقوع فيه للأذي.





وأضاف "عبد السميع" في إجابته عن سؤال: "هل بيع السجائر في المحلات حرام؟" أن العلماء أقروا حرمانية التدخين تبعًا للضرر الحاصل منه والذي قد يصل إلى الوفاة طبقًا لما أقرته منظمات الصحة العالمية بهيائتها المختصة.





وأوضح أمين الفتوى أن بيع السجائر محرم شرعًا ولا يجوز إلا في حالة الضرورة التي يترتب عليها هلاك تجارة من يبعها وحصول ضرر كبير عليه لا يمكن أن يتحمله.





وواصل: فإذا كان الوضع كذلك فينتزع الإثم منه لأنه أصبح في حالة ضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها وهذا شأن القاضى والمفتى.





أمين الفتوى يوضح حكم بيع السجائر

وفي سياق متصل، بين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك اختلافا بين العلماء فى بيع السجائر فمنهم من قال إنها حرام، ومنهم من قال إنها ليست حراما وهذا باتفاق الأمة، وأنها ليست في حكم الخمر.





وأفاد شلبي، فى إجابته عن سؤال "ما حكم بيع السجائر؟"، أن بيع السجائر حرام ولا يجوز بيعها ولا شربها لما ورد عنها من ضرر بدني ومادي.





وأشار إلى أن البركة في الرزق ولو كان قليلا أفضل من الكثير دون بركة، وأن المال قد يكون كثيرا لكن هناك ضيقا في ذات اليد، والشيء الذي يضر الإنسان لا بركة فيه.





اقرأ أيضا







