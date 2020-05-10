حدث قبل الإفطار.. السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة.. «الأطباء» ترفض انتهاكات عجينة

الرئيس السيسي: الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

الأطباء: نرفض انتهاكات النائب إلهامى عجينة.. وإجراءات قانونية ضده

الأعلى للإعلام يحيل شكوى الشناوي ضد غادة عبدالرازق لنقابة المهن التمثيلية

بينهم عميدة طب بنات الأزهر.. 35 إصابة بفيروس كورونا في مستشفى الزهراء الجامعي





نشر موقع "صدى البلد"، بعض الأخبار المهمة التي حدثت قبل الإفطار اليوم الموافق 17 رمضان، وجاءت كالتالي:-





الرئيس السيسي: الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.





جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية إبريل 2020، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.





وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.





كما أشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقًا لآخر التقديرات، انخفاضًا في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 73 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

















وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافى.

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وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

















وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

















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وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 525 حالة وفاة.

















وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





الأطباء: نرفض انتهاكات النائب إلهامي عجينة.. وإجراءات قانونية ضده

عبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظى على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس النقابة أن المذكور قام بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بوافر التحية للأطباء الذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها.





وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية، سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة.

بينهم عميدة طب بنات الأزهر.. 35 إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الزهراء الجامعي





أعلن مصدر طبي، بنقابة الاطباء، ان الفريق الطبى هو البطل الحقيقى لانه لايزال يدفع الثمن، مضيفا انه تم عمل 50 مسحة للفريق الطبي بـمستشفى الزهراء الجامعى، ووصل عدد الاصابات فيها بفيروس كورونا الي اكثر من 35.

وأكد المصدر في تصريحات، لـ"صدي البلد" ان جميعهم من قيادات الكليه، بما فيهم عميدة طب ازهر بنات، ومدير الشؤون العلاجيه، ومديرة العيادات، بالاضافة الي 17 طبيبا وطبيبة وجميعهم محجوزون فى عزل مستشفى الازهر التخصصى.









وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا تم حجزهم في مستشفى الأزهر التخصصي، والتي وجه شيخ الأزهر بعزل الطواقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بها.

وأشار إلى أنه مساء السبت، تم إبلاغ إدارة الجامعة بوجود 24 حالة إيجابية جديدة نظرا لأنه تم فحص 74 حالة من المخالطين للحالات المصابة.

وأوضح، أن الحالات كلها من الأطباء والتمريض وثمانية من عمال المطبخ وموظفة واحدة، منوها بأنه تم صباح اليوم الأحد نقل الحالات إلى مستشفى العزل بمدينة نصر ، وستجرى فحوصات لكل المخالطين للحالات الجديدة بواقع عمل 100 مسحة للمخالطين للمرضى.

وأكد أنه يتم التنسيق بين المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر للتطهير والتعقيم، منوها بأن هناك مرضى في العناية المركزة تم رصد حالة إيجابية بينهم وسيتم نقلم لمستشفى حميات العباسية وباقي المرضى في العناية سيتم نقلهم لمستشفى الحسين وسيد جلال الجامعي.

وذكر أنه تم غلق الطوارئ بمستشفى الزهراء للتطهير والتعقيم ولن يتم استقبال الحالات في مستشفى الزهراء الجامعي لمدة 14 يوما.





الأعلى للإعلام يحيل شكوى الشناوي ضد غادة عبدالرازق لنقابة المهن التمثيلية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم احالة الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الفنانة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية برئاسة اشرف زكي للتحقيق فيها وافادة المجلس بنتائج التحقيق.









وارسل المجلس خطابا الى نقابة المهن التمثيلية ، لفتح التحقيق وافادة المجلس بنتائجه.





ونص الخطاب على ان المجلس تلقى شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، ونثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".









كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقت شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبد الرازق بتهمة السب والقذف.

وبحسب الشكوى، فإن طارق الشناوي اتهم غادة عبدالرازق بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سب وقذف بشكل يسيء إليه، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي والتعبير.