الأطباء: نرفض انتهاكات النائب إلهامي عجينة.. وإجراءات قانونية ضده

عبر مجلس نقابة أطباء مصر عن رفضه لما قام به عضو مجلس النواب إلهامي عجينة خلال اقتحامه مستشفى شربين بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللفظى على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مجلس النقابة أن المذكور قام بنشر فيديو لذلك على صفحته، مما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم.

وتقدم مجلس النقابة العامة للأطباء بوافر التحية للأطباء الذين أصروا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها.





وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية، سوف يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة.