دعاء ليلة القدر للابناء .. الأبناء أغلى ما يمتلك الإنسان على هذه الأرض، ومن أجل نعمه – سبحانه- على العبد، وأقر الله تعالى بذلك، حيث قال فى كتابه الحكيم: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، (سورة الكهف: الآية 46)، كما أن الوالدين يسعدان دائما إذا كان أولادهما فى أفضل حالٍ ومحفوظين من أى شر أو سوء.





دعاء ليلة القدر للابناء .. فهى من الليالي الفاضلة، فلابد من تحريها والتماسها في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولابد من اغتنامها بالإكثار من الطاعات فيها من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وما إلى ذلك من أنواع الخير والبر"، لذا يقدم لكم «صدى البلد» دعاء ليلة القدر للابناء يحفظهم إن شاء الله تعالى من كل مكروه وسوء.





دعاء ليلة القدر للابناء

اللهم اني اسالك في ليلة القدر العفو والعافية لابنائي

اللهم احفظهم لي ووفقهم لطاعتك يارب.

اللهم ان اسألك في ليلة القدر ان ترزق ابنائي العلم والايمان والاخلاق الحسنه وابعد عنهم رفقاء السوء وارزقني برهم وطاعتهم في الحياه وبعد الممات.

إلى كل ابنائي وكل أسرتى وكل أهلى وكل اقاربى وكل أحبابى وكل من سكن قلبى وله قدر وإحترام يارب إحفظهم فردا فردا ولا ترينى فيهم بأسا يبكينى اللهم كما بلغتنا وإياهم شهر رمضان الكريم اللهم بلغنا جميعا ليله القدر وارزقنا عتقها وغفرانها اللهم أمين يارب العالمين.

اللهم ان كانت ليلة القدر اهدى ابنائي اللهم ارضى عنهم اللهم ردهم إلى ردا جميلا.

استودعتك ربي ليلة القدر ما اخاف حدوثه ولا اريده ان يحدث واستودعتك ربي كل دعوة دعيتها وفوضتها لك اللهم اني استودعك ايامي فاريني فيها ما يسرني وابعد عني وعن أولادى ما يضرنا.

اللهم ان كانت ليلة القدر أحفظ لي ابنائي وإرزقهم القناعة والرضا، ونزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك وإجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.

اللهم ارزقني وارزق ابنائي واهلينا وجميع المسلمين بركة ليلة القدر واقسم لنا من خيرها وبركتها ورزقها وصلاح حالنا وأحوالنا برحمتك يارحيم.





دعاء ليلة القدر للابناء مستجاب

اللهم تقبل دعائنا ولا تردنا خائبين في ليلة القدر يارب تحمى ابنائي توائم روحى وانت خير الحافظين.

اللهم ارزق ابنائي وزوجي وأصدقائي احبتي فرحه تنسيها كل حزن وخير يعوضها عن كل حرمان وفرج يرفع عنها كل كرب وبلاء.

اللهم في ليلة القدر اني استودعتك ابنائي عطر بين الناس سمعتهم وبارك في كل أيامهم وأعمالهم واجعل خيرة الناس أصحابهم واجعلهم مصدر فخرنا في دينهم ودنياهم.

اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وجحيمها اللهم أسالك ليلة القدر وان تكتب لي فيها التوفيق والاجر اللهم أني اسالك ترحم أمي وأبي وكل امة نبيك محمد الذين ماتو علي سنته اللهم أسالك تجنب ابنائي وزوجي واهلي وكل من حبني فيك وحبيتهو فيك من النار.

في ليله القدر اللهم بارك لي في ابنائي وابناء المسلمين وسلمهم من العلل والافات والاوبئة اللهم سلمهم من شر الاشرار أناء الليل و أطراف النهار واغفر لهم يا غفار.

ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا وممن وفقته للعمل وقبوله يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل ابنائي قرة عيني وارزقني برهم وارزقهم بر والديهم واجعل لهم أوفر الحظ في الدين والعلم والخلق ومصاحبة الأخيار واجعل لهم شأن عظيم.





دعاء ليلة القدر للابناء مكتوب

ابنائى هم خيرة أصدقائي اللهم ان كانت ليلة القدر احفظهم لي وبارك لي فيهم واجعلهم قرة عيني وأذقني برهم في حياتي وبعد مماتي.

اللهم أن كانت هذه ليلة القدر فغير أقداري ومن أحب للأفضل ولاتحرمنا بركتها وأكتبنا يارب من عتقائك من النار، اللهم أني أستودعتك ابنائي فهم زينة حياتي فاحفظهم بحفظك وأصلحهم وأجعلهم قرة عين لي ولوالدهم.

في ليلة القدر اللهم اجعل ابنائي قرة عين لي اللهم ارزقني برهم وارزقهم بري.

اللهم ان كانت ليلة القدر احفظ لي ابنائي وبارك لي فيهم ولا تريني فيهم بأسا وارزقني برهم واحفظهم بعينك التي لاتنام وأسعدهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه.

لعلها ليلة القدر فيارب احفظلي ابنائي ولا تريني فيهم اي مكروه او سوء اللهم متعني ببرهم في الحياه و بدعاءهم لي بعد الممات اللهم احفظهم لي و لا تفرق بيننا وارزقنا السكينه و الصحه و سعة الرزق اللهم انهم اجمل ما انعمت علي.

اللهم ارزقنا ليلة القدر و العتق من النار اللهم اسعد ابنائي وارزقهم.





اجمل دعاء فى ليلة القدر للابناء

«اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم، اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».





«اللهم جنب ابنائي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم. اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت، اللهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلّا لك، والمُجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك».





«اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، وأغنهِم بفضلك عمّن سواك، اللهم جنّبهم رفقاء السوء والزنا والخمر، وسلّمهم من العلل والأوبئة والآفات، اللهم أمدد لي على أحسن حالٍ في أعمارهم، وافسح لي بعافيةٍ منك في آجالهم، وهب لي تربيةً طيبةً لصغيرهم، وقوي لي ضعيفهم، وأنبتهم نباتًا حسنًا يا ذا الجلال والإكرام اللهم سلّمهم من شرّ الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، وأهدِهِم لما تحبّه منهم، واغفر لهم يا غفّار».





«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».



