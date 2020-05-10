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الأعلى للإعلام يرصد 12 مخالفة لرامز مجنون رسمي وشيخ الحارة.. ألفاظ متدنية وعنف وتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية وإهانة للمرأة في المسلسلات

الأحد 10/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اللجان الفنية ترصد مشاهد بها ألفاظ متدنية وعنف وتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية وإهانة للمرأة 
6 أعمالا بدون ملاحظات وهي "سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80" 
انخفاض حجم المشاهد المخالفة فى الأسبوع الثانى والتقرير الأول يحتوى على ٢١٩ ملاحظة
12 ملاحظة على "رامز مجنون رسمي"  و12 ملاحظة جديدة بـ "شيخ الحارة والجريئة"


أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس،  تقريرها الثاني بخصوص الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة ل25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات  ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وايحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير فقد احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات ب8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل ب5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وبحسب التقرير خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من اية مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف".

وأشارت اللجنة برئاسة مجدي لاشين، إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التي اشتملت الفاظا متدنيا وإيحاءات وتدخين، مقارنة الاسبوع الأول الذي تم رصد 219 ملاحظه خلاله.

كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الاسبوع الاول الى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فب الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

وخلت 6 مسلسلات من أية ملاحظات وهي "سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80" وكانت في الاسبوع الاول 4 مسلسلات فقط.

وقال مصدر مسؤول ل "صدى البلد"  أن هناك فرق كبير بين المخالفات والملاحظات العامة، موضحًا أنه من الطبيعي أن تكون هناك مشاهد لشرب الخمر والمخدرات في مشاهد العصابات، وقد يكون السياق الدرامي في احتياج لمثل هذه المشاهد، لأن الدراما لأبد وأن تحتوي علي نموذج الخير ونموذج أخر للشر .
 
 
رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 12 ملاحظة جديدة على برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر .
 
كما رصد التقرير تراجع الملاحظات بنسبة تصل لأكثر من 50% مقارنة بالملاحظات التي تم رصدها في الأسبوع الأول من عرض حلقات البرنامج بشهر رمضان المعظم .
 
وكان قد رصد التقرير الاول   وجود 30 ملاحظة لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه رامز جلال على قناة mbc مصر، تمثلت في 19 لفظا متدنيا، و6 إيحاءات جنسية و5 تهكم وسخرية.
كما رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 12 ملاحظة جديدة فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.

وقال التقرير الثانى المقرر اعلانه بشكل رسمى خلال الساعات القادمة  خلال عرض البرنامج في الأسبوع الثاني لشهر رمضان تراجع لأكثر من 50% عن الأسبوع الأول


من جانب آخر تواصل اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من رصد ومتابعة كافة الأعمال التى تعرض خلال الأسبوع الثالث ، وتنتهى برفع تقاريرها الى المجلس لاتخاذ اللازم .

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