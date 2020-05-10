بعد اقتحام النائب إلهامى عجينة لها.. أول رد من مدير مستشفى شربين

قال صابر مشالى مدير مستشفى شربين بالدقهلية، إن أى نائب أو شخص يشعر بالمسئولية ويحتاج زيارة المستشفى، من المفترض التواصل معى لترتيب زيارة له، معبقا:" لو فيه أي سلبيات أو مشاكل تناقش وتحل".

وقال مشالي مع الإعلامي نشأت الديهي،مقدم برنامج برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، إن التهجم على المستشفى مثلما فعل النائب إلهامى عجينة إسلوب غير لائق.

وتابع صابر مشالى قائلا: "ما نعرفش النائب إلهامى عجينة لأنه ليس نائب الدائرة ولم نراه منذ 5 سنوات".

وأضاف مدير مستشفى شربين بالدقهلية، أن النائب إلهامى عجينة تهجم على الموجودين فى المستشفى، لافتا إلى أنه تم تقديم مذكرة فى النائب.

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كشف النائب إلهامى عجينة ، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة ما تردد حول اقتحامه لمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية واعتدائه على الطاقم الطبي بها. الدقهلية ، حقيقة









وأكد عجينة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ما أثير حول اعتدائه على الطاقم الطبى بمستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية هو كلام عار تماما من الصحة ، مشيرا إلى أن الواقعة تعود إلى أن مواطن من أهل دائرته استغاث به لمساعدة أبيه الذى يعالج فى مستشفى شربين العام.









وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المواطن أخبره بأن الطاقم الطبى فى مستشفى شربين العام لا يوفر لوالده غرفة عناية مركزة فى قسم المخ والأعصاب، مضيفا ان المواطن اخبره: "مش عاوزين يدخلوه العناية المركزة ولا عايزين يخرجوه من المستشفى".









وأوضح أنه فور علمه بالواقعة توجه إلى مستشفى شربين العام وتحدث مع الطاقم الطبى وسألهم عن أسباب تأخر علاج هذا المواطن وعدم توفير غرفة عناية مركزة له وضرورة علاجه، فكان الرد من الطاقم الطبى : "حالة ايه واحنا ماعندناش امكانيات وده اللى نقدر نعمله".









وتابع: هناك عدد من الأطباء بمستشفى شربين العام لديهم عيادات خاصة بجوار المستشفى، ويقومون بأخذ المرضى من المستشفى للكشف عليهم فى عياداتهم الخاصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة من جانبهم".









وأكد أنه قام بتصوير هذه الواقعة بالفيديو وظهر فيه مدى الإهمال بمستشفى شربين العام ، وعدم النظافة، قائلا: "الدكاترة مش بتحضر وبيبصموا ويمشوا والمفروض ان المستشفى دى فيها عدد كبير من الدكاترة بس اللى بيجى منهم حوالى عشرة بس".









وكشف عن تقدمه بطلب إحاطة ومذكرة عاجلة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق فى الإهمال الجسيم الواقع بمستشفى شربين العام ، مشيرا إلى ان لديه مستندات بـ فساد مالى وإدارى وفنى فى مستشفى شربين العام سيقوم بإرفاقها مع طلب الإحاطة والمذكرة العاجلة.









أصدرت بيانا على صفتحها على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك" حول زيارة النائب إلهامى عجينة، واعتدائه على الطاقم الطبي بالمستشفى. كانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية



