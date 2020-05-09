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توك شو

الديهى: الدول تتسول من صندوق النقد ومصر تساعد المواطنين.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 10:59 م
نشأـت الديهي
نشأـت الديهي
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أسامة علي

قال الإعلامى نشأت الديهى، إن بعض دول العالم وصلت لمرحلة التسول من صندوق النقد الدولى،بسبب أزمة فيروس كورونا.


وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الدولة المصرية مازالت صامدة أمام ازمة كورونا، بالرغم من الخسائر فى بعض القطاعات.


وأوضح الديهى، أنه رغم  الخسائر التى تعرضت لها الدولة بسبب كورونا إلا أنها ما زالت تقدم المساعدات للمواطنين.


إقرأ ايضا: الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 2002 وخروجهم من مستشفيات العزل


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.


وتم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة

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