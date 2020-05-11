AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي حوض الجميزة القلج بالقليوبية يشكون من تلال القمامة

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكا المواطن على فايز طه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى حوض الجميزة  القلج  بمحافظة القليوبية.

 

ويقول فى رسالته : تراكم القمامة فى حوض الجميزة  القلج  بمحافظة القليوبية والتى  تتسبب  فى معاناة لأهالى القرية  مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، لافتا إلى أنه تم التواصل وتقديم شكوى للوحدة المحلية بـ القلج والتى أبلغته بأن الوحدة ينحصر مهمتها فى رفع القمامة من الطرق الرئيسية فقط .

للتواصل مع القارئ  

01274723588

اقرأ أيضا :

 

سكان شارع بورسعيد بغمرة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة .. شاهد

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراكم القمامة فى ميدان الأميرية بالمطرية يثير غضب الأهالى

سكان شارع شيديا بكامب شيزار فى الإسكندرية يستغيثون من تجمع أكوام القمامة

سكان عرب الصحن بالمطرية يشكون من تراكم القمامة عند المدخل

خوفا من العدوى.. سكان حدائق الأهرام بالجيزة يشكون تراكم القمامة

سكان شارع الجامع بولاق الدكرور يشكون من غرق الشارع في مياه الصرف الصحي

أهالى قرية الظافر بالبحيرة يشكون من تراكم القمامة وإشعال النار بها

ترشيحاتنا

لحظة إصابة البارجة الإيرانية بنيران صديقة في خليج عمان ..فيديو

في ذكرى ميلاده.. قصة رحيل ممدوح وافي المأساوية ووصيته الأخيرة

مصر لم تصل للذروة.. استشاري أوبئة: التوصل للتركيبة الجينية لفيروس كورونا.. شاهد

دعاء ليلة القدر 2020 .. الأزهر: رددوه من مغرب الأربعاء إلى آخر رمضان

إعلامية عربية شهيرة تتعرض للتحرش وتهدد بحرق نفسها.. فيديو

بعد الهجوم عليها بسبب الواسطة.. رجاء الجداوى تشيد بدور ريم سامي في البرنس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد