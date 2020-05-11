أهالي حوض الجميزة القلج بالقليوبية يشكون من تلال القمامة

شكا المواطن على فايز طه ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة فى حوض الجميزة القلج بمحافظة القليوبية.

ويقول فى رسالته : تراكم القمامة فى حوض الجميزة القلج بمحافظة القليوبية والتى تتسبب فى معاناة لأهالى القرية مع الرائحة الكريهة والحشرات الضارة، لافتا إلى أنه تم التواصل وتقديم شكوى للوحدة المحلية بـ القلج والتى أبلغته بأن الوحدة ينحصر مهمتها فى رفع القمامة من الطرق الرئيسية فقط .

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