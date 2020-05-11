القومى لثقافة الطفل يعيد أجواء رمضان زمان بالمسحراتي ولولو ومورا

كما يقدم المركز فوازير “لولو ومورا” وهي موجهة للسن الصغير من البنين والبنات، إعداد وأداء صوتي ولاء محمد محمود، مروة أحمد طلبة، تحريك جنة أحمد، منة الله أحمد، موسيقى وائل عوض، وتدمج الفوازير بشكل غير مباشر بين الترفيه والمعلومة، حيث تستعرض لولو ومورا شخصيات العرائس أنواع من الفواكه والخضروات وتعدد مزاياها للإنسان وعلى الأطفال أن يحزروا اسمها.

وأكد ناصف أن الفائزين في الفوازير سيكسبون جوائز مادية وعينية متنوعة تذاع على القناة.