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ثقافة

القومى لثقافة الطفل يعيد أجواء رمضان زمان بالمسحراتي ولولو ومورا

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:32 ص
فوازير المسحراتى
فوازير المسحراتى
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طارق موسى
ستمر المركز القومي لثقافة الطفل في تقديم برامجه التثقيفية والترفيهية طوال شهر رمضان على قناة المركز على اليوتيوب ضمن مبادرة “خليك في البيت الثقافة بين إيديك” التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأوضح محمد ناصف رئيس المركز أن القناة أطلقت مجموعة فوازير جديدة تعيد أجواء رمضان زمان مثل فوازير “المسحراتي” التي تتناول شخصيات من كل البرامج التي تذاع على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب. إعداد وأداء صوتي وتحريك إيمان صبري، عرائس مؤمن ونس، تصوير بسملة محمد، تنفيذ ميسرة خيري.

كما يقدم المركز فوازير “لولو ومورا” وهي موجهة للسن الصغير من البنين والبنات، إعداد وأداء صوتي ولاء محمد محمود، مروة أحمد طلبة، تحريك جنة أحمد، منة الله أحمد، موسيقى وائل عوض، وتدمج الفوازير بشكل غير مباشر بين الترفيه والمعلومة، حيث تستعرض لولو ومورا شخصيات العرائس أنواع من الفواكه والخضروات وتعدد مزاياها للإنسان وعلى الأطفال أن يحزروا اسمها.

وأكد ناصف أن الفائزين في الفوازير سيكسبون جوائز مادية وعينية متنوعة تذاع على القناة.

وأضاف رئيس المركز أن القناة تقدم حلقات جديدة من البرامج التي أذيعت ولاقت اعجابا من الجمهور مثل “الاراجوز يعظ” والتي يقدم من خلالها الأراجوز نصائح وتوعية بشكل غير مباشر للأطفال، وحلقات “حكايات الدكتور جلجول” التي تقدم توعية للأطفال ضد فيروس كورونا بشكل حكاية للدكتور جلجول الذي استطاع حبس الفيروس في معمله وإجراء حوارات معه للأطفال، وبرنامج “نصائح أبلة عطية”، وبرنامج الرياضي الصغير، وحواديت مائة حكاية وحكاية، وبرنامج حصة موسيقى.
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