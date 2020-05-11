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أخبار العالم

قصة ترحيل مدير تحرير صحفية القبس الكويتية بعد تورطه مع جماعة محظورة

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قبل أيام، رحلت دولة الكويت مدير تحرير صحيفة "القبس الكويتية" اللبناني منير يونس، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية كويتية.

وجاء ترحيل منير يونس الذي عمل أيضا في صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بعد اكتشاف تورطه مع جماعة محظورة في الكويت، وهي جماعة حزب الله اللبناني.

وتقول وسائل الإعلام الكويتية إن منير يونس الذي تضخم حسابه البنكي بفعل تعامله مع حزب الله، تم ترحيله قبل 3 أيام، بعد الاشتباه بعد ظهور عدة معلومات حول تورطه المذكور، ليتم إبعاده إداريا من دون محاكمة وترحيله، حيث أبلغ بإنهاء تعاقده وتجميد حسابه البنكي وترحيله.

وقبل أيام ظهرت معلومات للجهات المسؤولة في الكويت بوجود علاقة وطيدة بين منير وحزب الله اللبناني، ومع توطد علاقته بالحكومة الكويتية لعلمه في إحدى الصحف الكبرى في الكويت، فقد كان يزود حزب الله بمعلومات عن الكويت مقابل دعم كبير من الجماعة.

وقبل شهر، جاء قرار من إدارة الصحيفة بتخفيض رواتب الموظفين بسبب الأوضاع الحالية وتفشي فيروس كورونا، لكن يونس رفض الانتقاص من راتبه الذي يبلغ 6 آلاف دينار كويتي، واقترح في المقابل فصل 25% من العاملين، لتوافق إدارة الصحيفة وتقوم بتسريح بعض الموظفين، ما أسفر عن تشرد عائلات صحفيين وعاملين في "القبس".

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