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برلمان

صناعة البرلمان تؤيد إجراءات التقشف الحكومية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:46 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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ماجدة بدوى
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة الدورية والمستمرة لكل مايتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشاد فرج عامر، فى بيان صحفى بالقضايا التى ناقشها الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بصمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة إنما هو دليل على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة.

كما أشاد بتأكيد وزير المالية أنه حال استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها معلنا تأييده التام والمطلق لهذا الاتجاه من الحكومة.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بحرص الرئيس السيسى خلال الاجتماع على متابعة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.
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