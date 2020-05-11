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محافظات

إزالة 1411 تعديا على الأراضى ورصد 217 مخالفة بناء في بني سويف

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:18 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تمت إزالة 1175 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و236 حالة تعد على أراض أملاك الدولة.

في حين تم ضبط وإزالة 217 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، "منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، في الـ 25 من شهر مارس الماضي وحتى الـ  10 من شهر مايو الجاري. 

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا. 

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.
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