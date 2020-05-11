إزالة 1411 تعديا على الأراضى ورصد 217 مخالفة بناء في بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أنه تمت إزالة 1175 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و236 حالة تعد على أراض أملاك الدولة.





في حين تم ضبط وإزالة 217 مخالفة بناء ، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، "منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، في الـ 25 من شهر مارس الماضي وحتى الـ 10 من شهر مايو الجاري.





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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.





يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



