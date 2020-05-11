مواطنون يتجاهلون أخطار كورونا .. إقبال كبير على شراء ملابس العيد في عين شمس.. فيديو

مظاهر الاحتفال بالعيد

واعتاد المصريين في كل عام ومع اقتراب نهاية شهر رمضان أن يشاهدوا زحاما شديدا على محلات الملابس،

لكن هذا العام كان الوضع مختلفا وتوقع كثيرين ألا يكون هناك إقبال على محلات الملابس هذا العام من المواطنين نظرا لتزامن

ايام العيد مع زيادة اعداد مصابى ووفيات فيروس كورونا

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