مواطنون يتجاهلون أخطار كورونا .. إقبال كبير على شراء ملابس العيد في عين شمس.. فيديو

يعد شراء الملابس الجديدة، من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد واعتاد المصريين في كل عام ومع اقتراب نهاية شهر رمضان أن يشاهدوا زحاما شديدا على محلات الملابس، لكن هذا العام كان الوضع مختلفا وتوقع كثيرين ألا يكون هناك إقبال على محلات الملابس هذا العام من المواطنين نظرا لتزامن ايام العيد مع زيادة اعداد مصابى ووفيات فيروس كورونا.
وكانت المفاجأة، التي أذهلت المتابعين هذا الازدحام الشديد على محلات الملابس فى جميع المحافظات في تجاهل واضح من جانب المواطنين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة، الحفاظ على البعد المناسب عند التعامل مع الاخرين، وارتداء الكمامات .
ورصدت عدسة صدى البلد في هذا الإطار اقبال المواطنين على شراء ملابس العيد فى عين شمس بشكل كبير.