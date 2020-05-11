AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنون يتجاهلون أخطار كورونا .. إقبال كبير على شراء ملابس العيد في عين شمس.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:51 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت- احمد بيسو
يعد شراء الملابس الجديدة، من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد واعتاد المصريين في كل عام ومع اقتراب نهاية شهر رمضان أن يشاهدوا زحاما شديدا على محلات الملابس، لكن هذا العام كان الوضع مختلفا وتوقع كثيرين ألا يكون هناك إقبال على محلات الملابس هذا العام من المواطنين نظرا لتزامن ايام العيد مع زيادة اعداد مصابى ووفيات فيروس كورونا.

وكانت المفاجأة، التي أذهلت المتابعين هذا الازدحام الشديد على محلات الملابس فى جميع المحافظات في تجاهل واضح من جانب المواطنين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة، الحفاظ على البعد المناسب عند التعامل مع الاخرين، وارتداء الكمامات . 

ورصدت عدسة صدى البلد في هذا الإطار اقبال المواطنين على شراء ملابس العيد فى عين شمس بشكل كبير.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن مواعيد حظر التجول خلال شهر رمضان لتشمل الحظر الجزئي يوميا من 9 مساء حتى 6 صباحا.

وتشمل القرارات فتح المولات والمحلات العامة يوميا طوال الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى 5 مساء، كما أعلن استمرار خدمة الدليفري في المطاعم طوال اليوم والسماح للمواطنين بالذهاب لطلب الطعام فقط طوال الأسبوع وشملت قرارات الحكومة خدمات المرور أيضا بسماح ترخيص المركبات الجديدة فقط اعتبارا من الأسبوع المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوابير وزحام أمام البنك الأهلي بـ الزيتون.. فيديو

شاهد.. زحام على مكاتب بريد القليوبية

رغم التحذيرات.. زحام وتكدس السيارات فى منطقة أرض اللواء.. فيديو

«كنافة وقطايف» إقبال كبير على شراء فاكهة رمضان.. فيديو

شلل مروري تام في شارع رمسيس قبل الإفطار .. فيديو

زحام شديد وتكدس السيارات في شارع رمسيس.. فيديو

ترشيحاتنا

سيناريو جديد لإنقاذ الدوري الممتاز من الإلغاء .. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدم العالم: معظم السكان معرضون للإصابة بـ كورونا .. ونسبة قليلة لديها أجسام مضادة

قانون جديد.. تحصيل مقابل انتظار من قائدي السيارات بالشوارع

في ذكري ميلاده.. سر دفن ممدوح وافي في مقبرة أحمد زكي

خضار رخيص الثمن يساعد فى علاج سرطان الثدى

الصيادلة تهاجم نقابة الأطباء بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان .. مشروب سحري بـ 5 مكونات يفقدك 7 كيلو بالأسبوع

طريقة تحضير الشوفان .. 4 وصفات لخسارة الوزن

طفل مصاب بالسرطان يحتفل بتغلبه على فيروس كورونا برفقة عائلته.. شاهد