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رياضة

تعليق غير متوقع من مدرب بيراميدز على ضم أحمد فتحي ..فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:15 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
علق محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومدرب بيراميدز الحالي، علي انضمام أحمد فتحي للفريق.


وقال "فتح الله"، في تصريحات متلفزة عبر "أون تايم"، إنه لا يريد أن يتحدث عن صفقة أحمد فتحي؛ لأن الملف لا يخصه.


واختتم محمود فتح الله، تصريحاته، بأن أحمد فتحي إضافة كبيرة إلى فريق بيراميدز ولديه خبرات كبيرة للغاية وسيفيد النادي بالتأكيد.


ونجح فريق بيراميدز فى ضم أحمد فتحي لمدة 3 سنوات قادما من النادي الأهلي فى صفقة انتقال حر .


ويحتل نادي بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة ، ويتصدر النادي الأهلي فى صدارة الدوري برصيد 49 نقطة .


يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف حاليا بقرار من اتحاد الكرة، حتى منتصف شهر مايو، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

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