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رياضة

أخبار الزمالك.. رحيل حارس الفريق.. محاولات لإقناع أشرف بنشرقي بالرحيل

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:08 م
حسام الحارتي
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار نادي الزمالك على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي..






كشفت الاعلامي محمود البدراوي عن اولي صفقات الفريق الاول للزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة من اجل تدعيم خط الهجوم في الفريق 




كشف محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، ومدرب بيراميدز الحالي ، عن بكاء عبدالواحد السيد بسببه .




أكد وليد صلاح عبداللطيف، لاعب نادي الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق، أضاع بطولة الدوري الموسم الماضي 2018-2019.




طالب وليد صلاح عبداللطيف، لاعب نادي الزمالك السابق، إدارة النادي الحالية بتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم.




حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على الإشاده بمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدا أنه من أفضل حراس المرمى فى مصر. 




كشف تقرير صحفي مغربي، عن محاولات لإقناع أشرف بن شرقي، نجم فريق الزمالك، بالانتقال إلى الدوري التركي، خلال الفترة المقبلة.




حسم محمد عبدالعاطى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة مصيره بشان العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من عدد من الأندية التى ترغب فى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

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