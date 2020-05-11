نادية الجندي: لم أتردد في قبول سكر زيادة رغم المنافسة التاريخية مع نبيلة عبيد

وأوضحت " الجندى" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية العربية الحدث، أنها غابت لمدة خمس سنوات إلا أنها تفضل أن تكون مختلفة في أعمالها دائمًا، مشيرة إلى أنها تملك حسا فنيا عاليا جدًا، وأنها كثيرة القراءة وتلمس مشاعر الجماهير دائمًا والمقرب لقلوبهم، وحين تتغيب تختار الأفضل لأن العمل كيفًا قبل أن يكون كمًا.







ونوهت إلى أنها على رغم المنافسة التاريخية بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، عندما طرحت عليا فكرة مشاركة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد قبلت فورًا.











وأكدت أنها كفنانة يجب أن تلتقي بكل زملائها، خاصة وأن عصر الثنائيات انتهى مثل عماد حمدي ومديحة يسري التي تستمر لفترة طويلة، لكن الآن الوضع مختلف، فكلما كان الأفيش به عدد من النجوم الكبار يكون مختلفا ولذلك تحمست لها. وأكملت أن جمهورها يثق فيها جدًا وهي تحاول دائمًا أن تكون عند ثقته كما أنه يثق في اختياراتها، كاشفة أنها رفضت كثيرا من الأعمال خلال الفترة الماضية؛ لأنها تتشابه مع أدوار سابقة لها.

قالت الفنانة نادية الجندى، إنها شاركت الفنان عادل إمام في وقت كانت المنافسة بيننا كبيرة في موسم العيد في فيلم "خمسة باب"، وحقق نجاحًا باهرًا "، لافتة إلى أن سر غيابها عن الساحة الفنية هي انتقاء الأدوار وحسها الفني العالي، معلقة "ولازم أرجع بحاجة حلوة للجمهور اللي بيثق فيا".