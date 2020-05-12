مسئول بالصحة: نخشى من أسبوع ما قبل العيد

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه الفحوصات واختبارات كورونا في تزايد مستمر داخل مصر، موضحًا أن العالم الآن يتجه إلى تقسم مرض كوفيد – 19، إلى حالات بسيطة ومتوسطة وحالة شديدة، وحالات بدون أعراض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه يتم إجراء التحاليل على كل المشتبه بهم أو المخالطين لحالات إيجابية، بهدف وقاية المجتمع والمواطنين، مستطردًا "هدفنا منع انتشار المرض بين المواطنين والأطباء".

وأضاف قائلًا: "لا يوجد انضباط، والناس زعلت منى لم قلت لابد أن يزداد وعي المواطنين تجاه المرض.. أعداد المرضى تساوى وعى مجتمعى، والشفاء من عند الله ثم من عند الأطباء".

وتابع:" نخشى من أسبوع قبل العيد وتدافع الناس على الأسواق، ولا بد من إجراءات احترازية في منتهى الشدة.. ولو عاوزين نعدى لا بد من وعى الشعب.. ولن تنتهى هذه الأزمة إلا بعد الدواء والمصل.. واستخدام البلازما في بعض الحالات وصلت لدرجة الشفاء".