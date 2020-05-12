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نقيب الصيادلة: لغة التعالي على أعضائنا مرفوضة.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:11 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
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محمود محسن
أكد دكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة أنه يكن كل تقدير واحترام لجميع العاملين بالمهن الطبية، فنحن نعمل في منظومة متكاملة، لكن لغة التعالي على الصيادلة وبعض الفئات الأخرى هي لغة مرفوضة.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية العربية الحدث، أن هناك حالة من التهكم والسخرية تحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي من الأطباء، وقمنا بالترفع عن هذا الموضوع.

وتابع نقيب صيادلة القاهرة ان الصيادلة لهم دور هام في اختراع الدواء الذي يعالج به المواطنين.

وكانت نقابة الصيادلة قد اعلنت عن رفضها لما وصفته بالتصريحات العنصرية غير المسئولة والتي دأبت نقابة الأطباء علي اصدارها ضد الصيادلة.

ويأتي غضب نقابة الصيادلة بعد حديث الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين ليس له علاقة بفيروس "كورونا"، بل هو مقترح طرح بشكل عام لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء بشكل عام.
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