أكبر صفقات الاستحواذ.. أرامكو تشتري 70% من شركة سابك للبتروكيماويات

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء 12 مايو 2020، عن استحواذها على 70% من رأسمال شركة صناعة البتروكيماويات "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة العربية السعودية، على مسار الإغلاق في الربع الثاني.





وقالت أرامكو في بيان إلى وكالات الأنباء العالمية، إن جميع الموافقات التنظيمية الضرورية جرى الحصول عليها، سيصدر إعلان الأمر في الوقت المناسب.





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وكانت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية، قد كشفت في وقت سابق عن قيام رئيس مجلس إدارة أرامكو ، ياسر الرميان، بقيادة محادثات تتركز على إعادة النظر في السعر الذي قدمته أرامكو لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في سابك.





وأضافت أن من شأن هذه المحادثات إعادة هيكلة صفقة الاستحواذ على سابك والتي تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ في السنوات الأخيرة.



