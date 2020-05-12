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منوعات

إبراهيم نصر.. رحل وترك إرثا من الإفيهات الساخرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:43 م
نهى حمدي
سطع في عالم الفن نجوم لن يعوضهم الزمان أو يملأ الفراغ الذي تركوه بالساحة الفنية وقلوب المشاهدين، فكان الفنان الذي انقطع حسه عن عالمنا اليوم "إبراهيم نصر"، واحدًا من النجوم الذين رحلوا ولكن تركوا خلفهم إرثا من الأدوار الفنية والإفيهات التي لن تُنسى. 


أبدع "إبراهيم نصر"، بظهوره على الشاشات في أعمال فنية، ودخل بيوت المشاهدين ببرامج المقالب الشهيرة في التسعينيات، وصنع قاموسا خاصا به من إفيهات وكلمات باتت تلازمنا في كثير من المواقف الحياتية حتى بعد مرور سنوات طويلة عليها.


"كشكشها متعرضهاش"، "يا نجاتي أنفخ البلالين عشان عيد الميلاد"، "لما أقولك بخ تبخ"، "لو حابب نذيع قول ذيع"، كلها جمل لمعت في التسعينيات وأضفت البهجة والسرور على كل من شاهد برنامج الكاميرا الخفية. 


وأكمل "نصر" في صنيعه الفني المميز وأدواره التي علقت في الأذهان، ففي فيلم "شمس الزناتي" لم ينسَ أحد إفيه الشهير "والوكل؟ إيه أخبار الوكل؟"، و"اهروب يا ولد". 


وفي فيلم "إكس لارج" ترك لنا من الإفيهات ما لا حصر لها، ففي الرثاء برع في إلقاء إفيه "يا مدام كوثر يا مدام كوثر أنا متعكنن أنا متحسر، مين في المكتب مش متأثر حتي المج بتاعك اتكسر جاي اعزي في بنتك ساميه يا احسن واحدة بتعمل بامية".

وحتى عندما تمت إحالته على المعاش بالفيلم كانت له جملته المميزة "العمر عدى ولا لمحته.. ابقوا افتكرونى لو سمحتوا.. ااااه يا اندال.. اديكوا دفنتوا وروحتوا"، مشوار فني نجح في أن يكون "نصر" متفردًا فيه بطريقته وأسلوبه. 

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