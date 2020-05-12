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حوادث

14 سيارة إطفاء لإخماد حريق فى مصنع أسفنج بالعبور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:45 م
حريق فى مصنع بالعبور
حريق فى مصنع بالعبور
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إبراهيم الهوارى
واصلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية السيطرة على حريق هائل اندلع داخل أحد المصانع بالعبور حيث تم الدفع بـ 14 سيارة اطفاء للتعامل مع الحريق واخماد النيران.

و كشف مصدر مسئول بمديرية أمن القليوبية ان الحريق شب فى مصنع للاسفنج بمنطقة اسكان الشباب بالعبور ولا يوجد إصابات أو خسائر فى الارواح ناتجة عن الحريق حتى الان.

من ناحية اخرى انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد الحريق ومتابعة اعمال السيطرة على النيران.


تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية إلى مكان الحريق.

وتم الدفع بـسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المصانع المجاورة.
وتبين من المعاينة الاولية نشوب حريق داخل مصنع مخصص لصناعة المراتب والاسفج واشتعلت النيران داخل أجزاء كبيرة من المصنع واتت على جزء كبير من محتوياته.
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