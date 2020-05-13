الخروب وحده لا يكفى.. الكيوى والتوت يتصدران المشروبات الرمضانية في الدقهلية.. شاهد

يمتاز شهر رمضان الكريم بعادات متبعة لا تنتهى، ومن هذه العادات تناول الخروب قبل الإفطار، حيث يقبل المصريون بكثافة وقت الإفطار على تناوله.





ولكن لم يعد الخروب وحده هو المشروب السائد والمفضل بمدينة المنصورة، بل تنافسه مشروبات أخرى، "صدى البلد" رصد إقبال المواطنين على شراء :متنوعة من المشروبات والعصائر قبل الإفطار بمدينة المنصورة.





وقال أمير محمد، مهندس: "اعتدت تناول الخروب فى رمضان بشكل أساسى، ولكن أحد أصدقائى حدثنى عن أنواع عديدة تباع بأحد الأماكن بالمنصورة، وبالفعل اشتريت الخروب ومعه كيوى وتمر هندى ووجدت مذاقا مختلفا ومميزا، وكل يوم فى رمضان قبل الإفطار أشترى أنواعا ثابتة وأخرى مختلفة منها السوبيا والعرقسوس والكركديه".





أما على سليم، مدرس، فيقول: "لفت نظرى الطريقة التى عرض هؤلاء الشباب بها العصائر، فقرت التخلى عن الخروب المشروب الأساسى وأصبحت أشترى الكيوى، خاصة بعد أن سمعت أنه يكسب المناعة قوة ويقاوم كورونا، كما أشترى لأولادى عصائر أخرى مثل الفراولة والمانجو ومشروب التمر هندى".





وقال نضال العنانى، أحد المسئولين عن بيع هذه العصائر: "لدينا العشرات من العصائر وكلها طبيعية تصنع بمصنع خاص بنا، والإقبال عليها شديد وملتزمون بالإجراءات الاحتزارية، حيث يرتدى الجميع هنا الكمامات والجوانتيات كذلك بالمصنع، والإقبال كبير على جميع الأنواع من العصائر ومشروبات رمضان".