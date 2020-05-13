المحافظ يكشف سر ارتفاع الإصابات بـ كورونا في الفيوم.. فيديو

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن أخطر شيء في فيروس كورونا هو فترة الحضانة التي تستمر لمدة 14 يوما، موضحا أن زيادة عدد المصابين بالمحافظة تعود الى العائلات التى تخلط بعضها بعضا.





وأضاف الأنصاري، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، «ويكون الوضع أخطر عندما لا يتبع المصاب إجراءات الوقاية .. خاصة أن هناك مصابين ولا تظهر عليهم أي أعراض».





وأوضح الأنصاري: إن غالبية الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة الفيوم ، كانت وسط العائلات، حيث إن الفرد الواحد يستطيع أن ينقل العدوى إلى العائلة كافة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا كوفيد-19 ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.