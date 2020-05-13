حمو بيكا ينشر صورة جديدة من حلقته ببرنامج رامز جلال

نشر نجم المهرجانات حمو بيكا ، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر حمو بيكا في الصورة، خلال أحد مشاهد من حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان الجاري.





وكان حمو بيكا ضيفا على البرنامج في حلقته يوم الأحد الماضي، وكان رد فعله ساخرًا لما فعله رامز جلال به خلال الحلقة.





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ونالت الصورة تفاعل كبير من جانب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى: " رامز عسل.. الحلقة كانت مسخرة.. فين الجديد يا بيكا مستنين.. بجد ضحكتنا جدا.. احلي حلقة كانت في البرنامج السنادي".





وكان المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء الأحد الماضي، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.



